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    17:55, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен новый начальник ДЧС Шымкента

    Назначен новый начальник ДЧС Шымкента
    Фото: пресс-служба МЧС РК.

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником ДЧС города Шымкента назначен генерал-майор Куанар Базарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Куанар Базарбаев в органах гражданской защиты с 1992 года, начинал службу с пожарного. За годы службы работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. С 2015 по 2020 годы – начальник ДЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – начальник ДЧС города Астаны.

    Теги:
    ДЧС МЧС Назначения Шымкент
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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