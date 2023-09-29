Назначен новый начальник ДЧС Шымкента

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником ДЧС города Шымкента назначен генерал-майор Куанар Базарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Куанар Базарбаев в органах гражданской защиты с 1992 года, начинал службу с пожарного. За годы службы работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. С 2015 по 2020 годы – начальник ДЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – начальник ДЧС города Астаны.