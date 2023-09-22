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    09:19, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен начальник ДЧС Атырауской области

    нурлан жанабаев
    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской обаласти

    21 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Сырым Шарипханов представил акиму Атырауской области Серику Шапкенову, личному составу Департамента по ЧС и ветеранам органов гражданской защиты вновь назначенного начальника полковника Нурлана Жанабаева, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС РК.

    Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

    В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по ЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность». Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.

    Министр дал ряд поручений назначенному начальнику ДЧС, подчеркнув необходимость выполнения организационных и практических мер для повышения культуры безопасности и уровня доверия населения к спасательному ведомству.

    Теги:
    Назначения Атырауская область ДЧС
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