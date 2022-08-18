Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы
Назначен начальник управления полиции Каратауского района ДП Шымкента
18 Августа 2022 16:43

Назначен начальник управления полиции Каратауского района ДП Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова начальником управления полиции Каратауского района департамента полиции г. Шымкент назначен подполковник полиции Плалов Данияр Жорабайулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данияр Плалов работает в органах внутренних дел с 2007 года. Ранее работал в следственных подразделениях, занимал ряд руководящих должностей. Последняя должность - заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района города Алматы.


Новости по теме
Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК
Пропавшего подростка разыскивают в Семее
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 6 городах Казахстана
Два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов нашли в Шымкенте
Более 20 иностранцев депортировали за пределы страны в Атырауской области
Трех пропавших детей нашли в Усть-Каменогорске
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив