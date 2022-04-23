Назначен начальник управления полиции Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ранее Зиятдин Кунбасов занимал должность начальника Мугалжарского районного отдела полиции ДП Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом начальника департамента полиции Актюбинской области, по согласованию с Министерством внутренних дел РК, начальником управления полиции города Актобе назначен полковник полиции Зиятдин Кунбасов.

Зиятдин Бахытжанович Кунбасов родился в 1972 году, окончил Алматинскую академию МВД РК.

В 1998 году - оперуполномоченный уголовного розыска в Заводском отделе милиции;

В 2001 году - старший оперуполномоченный;

В 2004 году - заместитель начальника криминальной полиции;

В 2005 году - начальник отделения криминальной полиции Заводского ОП;

2010-2012 годы - заместитель начальника Саздинского ОП;

2013-2015 годы - заместитель начальника Заводского ОП;

В 2015 году - заместитель начальника Заречного ОП;

В 2016 году - начальник Илекского ОП;

В 2018 году - первый заместитель начальника Хромтауского РОВД;

В 2019 году - заместитель начальника УП города Актобе.