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    09:28, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области назначили начальника управления местной полицейской службы, передает МИА «Казинформ».

    «Приказом МВД Республики Казахстан начальником управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области назначен подполковник полиции Мустафинов Куаныш Хажетович, ранее занимавший должность заместителя начальника управления местной полицейской службы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.


    Фото: instagram.com/dp_pavlodar



    Теги:
    Назначения Павлодарская область МВД РК Правоохранительные органы
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