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Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области

5 Декабря 2022, 21:00
Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новым начальником управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Акмолинской области стал Акыл Карпыкбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«5 декабря текущего года в здании прокуратуры Акмолинской области заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Руслан Алькенев перед активом области представил кандидатуру вновь назначенного начальника Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам области.

Им стал Карпыкбаев Акыл Куанышевич, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления Комитета по городу Астане», - говорится в сообщении прокуратуры.


Фото: gov.kz

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