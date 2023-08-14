Назначен начальник Тыла Вооруженных сил Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны по согласованию с Администрацией Президента РК полковник Арман Мансуров назначен начальником Тыла Вооруженных сил РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Арман Нурланович Мансуров – выпускник Петропавловского высшего военного училища. В 2010 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева в Санкт-Петербурге и в 2018-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве.

Проходил службу на должностях начальника военно-хозяйственного довольствия батальона, начальника службы полка, соединения, заместителя командира полка и бригады по тылу, заместителя командующего региональными командованиями «Восток» и «Юг» по тылу.

До назначения на должность начальника Тыла Вооруженных сил Арман Мансуров был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по тылу.