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    11:20, 14 Август 2023 | GMT +6

    Назначен начальник Тыла Вооруженных сил Казахстана

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    Фото: t.me/modgovkz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны по согласованию с Администрацией Президента РК полковник Арман Мансуров назначен начальником Тыла Вооруженных сил РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Арман Нурланович Мансуров – выпускник Петропавловского высшего военного училища. В 2010 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева в Санкт-Петербурге и в 2018-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве.

    Проходил службу на должностях начальника военно-хозяйственного довольствия батальона, начальника службы полка, соединения, заместителя командира полка и бригады по тылу, заместителя командующего региональными командованиями «Восток» и «Юг» по тылу.

    До назначения на должность начальника Тыла Вооруженных сил Арман Мансуров был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по тылу.


    Теги:
    Вооруженные силы Назначения Минобороны РК для mail.ru
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