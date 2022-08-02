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Назначен начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК
2 Августа 2022 11:28

Назначен начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК от 2 августа 2022 г. руководителем службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Сагиев Елдос Алиханович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Елдос Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.

Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.

Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.

До настоящего назначения – заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Стаж в правоохранительных органах 18 лет.


Фото: gov.kz


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