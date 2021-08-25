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Назначен начальник службы безопасности Елбасы
25 Августа 2021 16:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Предыдущий глава службы безопасности Елбасы Батырбек Байбосынов Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее сообщалось, что он назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.
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