Назначен начальник службы безопасности Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Предыдущий глава службы безопасности Елбасы Батырбек Байбосынов Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что он назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.