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Назначен начальник Следственного департамента МВД РК

6 Ноября 2019 09:23
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Назначен начальник Следственного департамента МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев представил руководящему составу МВД нового начальника Следственного департамента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел назначен полковник полиции Санжар Адилов Аскенович.

Санжар Аскенович Адилов родился в 1977 году. В органах внутренних дел - с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции городов Нур-Султана и Алматы.

Министр напомнил начальникам служб центрального аппарата министерства о поставленных Президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.

«Именно следственные подразделения должны обеспечить быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, соблюдение конституционных прав граждан, а также принципа неотвратимости наказания», - акцентировал министр Ерлан Тургумбаев.

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Ключевые слова: Назначения, МВД РК,
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