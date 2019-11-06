Назначен начальник Следственного департамента МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев представил руководящему составу МВД нового начальника Следственного департамента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел назначен полковник полиции Санжар Адилов Аскенович.

Санжар Аскенович Адилов родился в 1977 году. В органах внутренних дел - с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в следственных подразделениях правоохранительных органов (внутренних дел и финансовой полиции), следственном департаменте МВД. С 2013 года занимал должности заместителя начальника департаментов полиции городов Нур-Султана и Алматы.

Министр напомнил начальникам служб центрального аппарата министерства о поставленных Президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.

«Именно следственные подразделения должны обеспечить быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений, соблюдение конституционных прав граждан, а также принципа неотвратимости наказания», - акцентировал министр Ерлан Тургумбаев.