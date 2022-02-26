Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области продолжаются кадровые перестановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, назначен начальник отдела полиции Кордайского района.

По согласованию с министром внутренних дел Республики Казахстан приказом начальника департамента полиции Жамбылской области начальником отдела полиции Кордайского района назначен Карымсаков Алимхан Айдарханович.

Нового начальника районного отдела полиции личному составу представил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

41-летний Алимхан Карымсаков является уроженцем города Каратау Таласского района Жамбылской области. В органах внутренних дел работает с 2004 года. До настоящего времени занимал должность заместителя начальника отдела полиции Меркенского района.

Кордайский район расположен в западной части Жамбылской области. Здесь проходит Государственная граница с Кыргызской Республикой, а также оживленная международная магистраль «Западная Европа – Западный Китай».

Напомним , в этом году начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин представил личному составу своих новых заместителей . На днях назначен начальник 1-го отдела полиции города Тараза.