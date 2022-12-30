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Назначен начальник полиции алматинского района Астаны

30 Декабря 2022, 17:16
Назначен начальник полиции алматинского района Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника Управления полиции района Алматы Департамента полиции города Астаны назначен майор полиции Дияс Токатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дияс Токатов более 17 лет работает в органах внутренних дел на различных должностях. Последняя занимаемая должность – начальник управления дознания департамента полиции города Астаны.

Ранее был назначен замначальника департамента полиции Кызылординской области. Им стал подполковник полиции Ильяс Жумагулов.


Фото: polisia.kz

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