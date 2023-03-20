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Назначен начальник департамента тыла МВД

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 12:16
Назначен начальник департамента тыла МВД Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу ведомства нового начальника департамента тыла МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом министра на эту должность назначен подполковник полиции Алданов Мирам Зурашевич. С сентября прошлого года Мирам Алданов исполнял обязанности начальника департамента тыла.

Представляя руководителя, министр подчеркнул важность своевременного и качественного материально-технического обеспечения работы органов внутренних дел как одного из условий эффективного обеспечения общественной безопасности и защиты граждан от преступных посягательств. Глава ведомства отметил большой опыт Мирама Алданова в сфере тылового обеспечения министерства и его подразделений, а также высокий профессионализм.


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