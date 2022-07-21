21 Июля 2022 16:18

Назначен начальник департамента полиции Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Атыгай Арыстанов возглавил департамент полиции Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника департамента полиции Жетысуской области назначен генерал-майор полиции Атыгай Арыстанов. Нового начальника личному составу представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Кайрат Сунтаев.

Атыгай Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области. Образование – правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году – магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б.Бейсенова. Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года. Трудовую деятельность проходил на различных должностях от оперативного сотрудника до руководителя службы и оперативной работы. С 2008 по 2010 годы – начальник управления внутренних дел Бостандыкского района департамента внутренних дел г. Алматы. С 2010 по 2012 годы – начальник управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области. С 2012 по 2016 годы – первый заместитель начальника департамента внутренних дел Костанайской области. В 2016 году – заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан. С 2016 по 2019 годы – начальник департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан. С 2019 по 2021 годы – начальник ДП Актюбинской области. С 16 октября 2021 года – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан. Имеет государственную награду Орден «Айбын» ІІ степени.

Фото: polisia.kz