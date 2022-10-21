Назначен начальник департамента полиции Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Каиркен Алиев назначен начальником департамента полиции Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О назначении стало известно во время рабочего визита министра внутренних дел в регион. В ходе встречи с населением Жезказгана глава МВД Марат Ахметжанов представил собравшимся вновь назначенного начальника областного департамента полиции.

«По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции назначен полковник полиции Алиев Каиркен Жетписбаевич. Более 22 лет он проработал в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям мы обеспечим безопасность в регионе на должном уровне», – сказал Марат Ахметжанов.

К. Алиев - уроженец Жанааркинского района Улытауской области. Полковник полиции. Имеет два высших образования.

С 2000 года трудится в органах внутренних дел. Работал на различных должностях в ДВД Карагандинской области. Служил на различных должностях, от участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних до начальника отдела.

До 2009 года занимал должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по г.Балхаш.

2009 - 2010 гг. - начальник отдела по борьбе с организованной преступностью по городу Темиртау УВД Карагандинской области.

2013 - 2018 гг. - заместитель начальника УВД города Темиртау, начальник отдела полиции г.Сарань департамента полиции Карагандинской области.

2018 - 2022 гг. - заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области.

С августа 2022 года исполнял обязанности начальника департамента полиции Улытауской области.