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Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области

10 Февраля 2022 12:18
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Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Личному составу нового главу Департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.

Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при Службе криминальной полиции ГУВД Алматы. С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента. В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.


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#Назначения   #Мангистауская область   #МВД РК  
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