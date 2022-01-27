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Назначен начальник департамента полиции Алматинской области

27 Января 2022 20:54
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Назначен начальник департамента полиции Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен Арыстангани Заппаров, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД.

Арыстангани Расилханович Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года. В разные годы работал в полиции Алматы, Степногорска, Акмолинской и Актюбинской областей.

Также был начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД.

С апреля 2019 года руководил департаментом полиции Кызылординской области.

19 июля 2019 года распоряжением Президента был назначен заместителем министра внутренних дел.


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#Алматинская область   #Назначения   #МВД РК  
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