Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен Арыстангани Заппаров, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД.
Арыстангани Расилханович Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.
В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года. В разные годы работал в полиции Алматы, Степногорска, Акмолинской и Актюбинской областей.
Также был начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД.
С апреля 2019 года руководил департаментом полиции Кызылординской области.
19 июля 2019 года распоряжением Президента был назначен заместителем министра внутренних дел.
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