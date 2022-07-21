21 Июля 2022 15:29

Назначен начальник департамента полиции Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Начальником департамента полиции области Абай назначен Бекторе Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Марата Ахметжанова на должность начальника департамента полиции области Абай назначен генерал-майор полиции Бекторе Султан.

Нового начальника департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов.

Бекторе Султан родился 2 марта 1974 года в селе Ванновка Тюлькубасского района Чимкентской области. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2003 году Академию МВД РК. По образованию – юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел. В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года, начинал служебную деятельность следователем УВД Южно-Казахстанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДВД Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей. С 2019 года занимал должность начальника департамента полиции Кызылординской области.

Заместитель министра Ержан Саденов дал конкретные поручения назначенному руководителю, а также поставил ряд задач, направленных на укрепление безопасности и обеспечение правопорядка в новом регионе, акцентировав внимание на открытости и прозрачности деятельности ведомства, повышении уровня доверия населения к работе правоохранительного органа.