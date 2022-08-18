Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область
Назначен начальник департамента по делам обороны Жамбылской области
18 Августа 2022 22:42

Назначен начальник департамента по делам обороны Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны Республики Казахстан на должность начальника департамента по делам обороны Жамбылской области назначен полковник Зейнелов Нурбол Куантканович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

48-летний Нурбол Зейнелов - уроженец Кызылординской области, имеет высшее образование в области юриспруденции.

На воинской службе состоит с 1997 года.

С 2011 по 2016 год работал в должности заместителя начальника департамента – начальника управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Жамбылской области.

В 2016 - 2017 годы - заместитель начальника департамента – начальник управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Павлодарской области.

В 2017 - 2018 годы возглавлял департамент по делам обороны Павлодарской области.

С 2018 по 2022 год работал первым заместителем начальника департамента по делам обороны Жамбылской области – начальник штаба.

Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ степени.


Новости по теме
Военные чемпионы вернулись с конкурса АрМИ из Армении
Чемпионат по парашютному многоборью прошел в Алматы
Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место на АрМИ-2022
Читайте также
Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Один из спрыгнувших с поезда в Жамбылской области мальчиков погиб
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Два мальчика спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области
Как в Таразе отмечают День Конституции
Военные чемпионы вернулись с конкурса АрМИ из Армении
Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив