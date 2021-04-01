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    00:50, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен начальник ДЧС Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области. Распоряжением министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на эту должность назначен Руслан Кайракбаев, передает МИА «Казинформ».

    Руслан Кайракбаев родился 14 ноября 1981 года в Кызылординской области. В 2002 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК, в 2005 году - Кызылординский Академический университет экономики, экологии и права.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году старшим инженером пожарной части управления государственной противопожарной службы Кызылординской области. С 2005 по 2019 год работал в управлении по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области на должностях оперативного дежурного, главного специалиста, начальника управления, отдела.

    С января 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.



    Теги:
    МЧС Кызылординская область Назначения
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