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Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
4 Августа 2022 17:15

Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Пока главой департамента полиции Улытауской области назначили Кайрыкена Алиева. Он занимал должность замначальника департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжение о данном назначении подписал министр внутренних дел Казахстана. В новой Улытауской области создали департамент полиции, и на сегодняшний день идет укомплектование кадров.

Кайыркен Алиев прошел путь полицейского с низов - начинал карьеру оперативником 9-го отдела управления внутренних дел Караганды и дослужил до заместителя начальника департамента полиции области.

Пока что Кайыркен Алиев будет временно исполняющим обязанности начальника департамента полиции Улытауской области. Через месяц станет известно об окончательном утверждении его должности.

Кайыркену Жетписбаевичу Алиеву - 45 лет, уроженец Жанааркинского района. Имеет два высших образования - окончил Карагандинский юридический институт и Карагандинскую Академию МВД имени Бейсенова. Женат, воспитывает 3 детей.



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