Назначен исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о назначении Корнела Феруце исполняющим обязанности генерального директора организации после кончины Юкии Амано, руководившего агентством в течение 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«В связи с недавней кончиной генерального директора Юкии Амано и в целях обеспечения упорядоченного и бесперебойного функционирования агентства Совет управляющих постановил назначить г-на Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора до заполнения должности генерального директора», - говорится в заявлении агентства.

Ранее «МИА» Казинформ сообщало, что Юкия Амано скончался 22 июля после проблем со здоровьем. Амано стал первым азиатом, избранным на пост генерального директора МАГАТЭ в 2009 году. Он должен был покинуть пост в 2021 году.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразили свои соболезнования по случаю кончины Юкии Амано, отметив, что тот внес значительный вклад в укрепление международной безопасности, и это большая утрата для всего международного сообщества.