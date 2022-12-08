Назначен исполняющий обязанности акима Караганды

8 Декабря 2022, 21:14

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде назначили и.о. акима города. Им стал Мейрам Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мейрам Кожухов родился 7 ноября 1972 года.

Трудовую деятельность начал в 1992 года в должности исполнительного директора, ТОО «М.К-Люкс».

На государственной службе - с 2001 года.

С 2001 года по 2005 годы занимал должность главного специалиста, отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани.

С 2005 года по 2010 годы - аким поселка Актас.

С 2010 года по 2018 годы - заместитель акима города Сарани.

С 2018 года по 2022 годы - аким района Әлихан Бөкейхан города Караганды.

С 2022 года по сегодняшний день исполнял обязанность заместителя акима города Караганды.

Бывшего акима города Ермаганбета Булекбаева сегодня назначили главой области.

Фото: instagram.com/qaragandy_akimdigi