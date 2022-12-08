НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Назначен исполняющий обязанности акима Караганды

8 Декабря 2022, 21:14
Назначен исполняющий обязанности акима Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде назначили и.о. акима города. Им стал Мейрам Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мейрам Кожухов родился 7 ноября 1972 года.

Трудовую деятельность начал в 1992 года в должности исполнительного директора, ТОО «М.К-Люкс».

На государственной службе - с 2001 года.

С 2001 года по 2005 годы занимал должность главного специалиста, отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани.

С 2005 года по 2010 годы - аким поселка Актас.

С 2010 года по 2018 годы - заместитель акима города Сарани.

С 2018 года по 2022 годы - аким района Әлихан Бөкейхан города Караганды.

С 2022 года по сегодняшний день исполнял обязанность заместителя акима города Караганды.

Бывшего акима города Ермаганбета Булекбаева сегодня назначили главой области.


Фото: instagram.com/qaragandy_akimdigi


Теги:
Новости по теме
Женис Касымбек обратился к астанчанам
Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
Читайте также
Женис Касымбек обратился к астанчанам
Более 400 млрд тенге составит бюджет Карагандинской области на 2023 год
Зарплату шахтерам «АрселорМиттал Темиртау» повысят с января 2023 года
Строительство седьмого котла ТЭЦ-2 в Темиртау идет по графику
Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы
Названа причина смога в Караганде
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы

Лента новостей