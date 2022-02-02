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Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan

2 Февраля 2022 19:24
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Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

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Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Образование: Евразийский национальный университет им. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовой стаж:

  • В 2011 году - главный специалист отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Гумилева.
  • С 2013 по 2016 год - старший специалист отдела протокола ЕНУ им. Гумилева.
  • С 2014 по 2016 годы — первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан».
  • С 2016 по 2017 год — и. о. руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».
  • С 2017 по 2018 год — руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».
  • С января по август 2018 года — директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
  • С 2018 по 2019 год - заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
  • С 2019 по 2020 год - заместитель акима Павлодарской области.
  • С 2020 по 2021 год - вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.
  • С июля 2021 года – заместитель акима города Нур-Султан.

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#Нур Отан   #Назначения  
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