Назначен и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нового и.о. руководителя управления здравоохранения представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Биржан Серикбекович Досмаилов назначен заместителем руководителя, исполняющим обязанности руководителя», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Биржан Досмаилов родился 23 марта 1977 года в Алма-Ате. В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет, в 2013-м – Гуманитарно-техническую академию и в 2015-м – Алматинский университет менеджмента, врач общей практики, кандидат медицинских наук, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Биржан Досмаилов начинал трудовую деятельность в 2001 году хирургом в Шуйской городской больнице, с 2003-го по 2004-й работал травматологом в НИИ травматологии и ортопедии в Астане. В 2004 году он был переведён научным сотрудником этого НИИ, а в 2004-2007 гг. там же проходил обучение в очной аспирантуре. Впоследствии Досмаилов продолжил работать в НИИ травматологии и ортопедии, где, в числе прочих должностей, занимал пост заведующего отделением травматологии и ортопедии (2010-2016 гг.).

«В 2016 году Досмаилов занял должность заместителя главного врача по инновациям городской больницы №1 в Астане. С 28 ноября 2017 года по 4 марта 2020 года он был директором многопрофильной городской детской больницы №2 в Нур-Султане», - добавили в облакимате.

5 марта 2020 заместителя руководителя, и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Биржана Досмаилова представил глава региона Абылкаир Скаков.

Фото пресс-службы акима Павлодарской области.



