Назначен и.о. руководителя нацкомпании «Kazakh Tourism»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ержан Еркинбаев назначен исполняющим обязанности председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В разные годы Ержан Еркинбаев возглавлял горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный спорткомплекс «Медеу», зоопарк Алматы. О назначении стало известно на конференции «Ключевые вызовы в развитии регионального туризма в Республике Казахстан» в Алматы.

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» было основано в 2017 году после многочисленных успешных мероприятий, проведенных в стране с целью продолжения продвижения Казахстана в мировом масштабе как туристического направления.