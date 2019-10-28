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Назначен и.о. руководителя нацкомпании «Kazakh Tourism»

28 Октября 2019 10:46
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Назначен и.о. руководителя нацкомпании «Kazakh Tourism»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ержан Еркинбаев назначен исполняющим обязанности председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В разные годы Ержан Еркинбаев возглавлял горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный спорткомплекс «Медеу», зоопарк Алматы. О назначении стало известно на конференции «Ключевые вызовы в развитии регионального туризма в Республике Казахстан» в Алматы.

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» было основано в 2017 году после многочисленных успешных мероприятий, проведенных в стране с целью продолжения продвижения Казахстана в мировом масштабе как туристического направления.

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Ключевые слова: Алматы, Туризм, Назначения,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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