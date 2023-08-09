АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен и.о. руководителя департамента обеспечения качества образования Атырауской области. Им стал Бердыбек Тайшев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бердыбек Тайшев окончил Атырауский государственный университет им. Досмухамедова по специальности «Казахский язык и литература», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Правоведение».

В 2012 году начал работать инспектором областного управления развития языков.

Работал главным специалистом по защите прав ребенка управления образования города Атырау, заместителем директора по образованию школы №14, ведущим специалистом, главным специалистом департамента обеспечения качества образования Атырауской области, руководителем методического кабинета управления образования города. Руководил отделом внешней оценки качества образования департамента обеспечения качества образования Атырауской области. С 2020 года и по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя этого ведомства.