8 Июля 2022 19:14

Назначен главный военный прокурор РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен Главным военным прокурором. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Дастан Секенов службу в органах прокуратуры начал в 1996 году стажером в Аксайском районе г. Алматы.

До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре г. Алматы.

С 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.

В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.

С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.

С 2018 года работал в Администрации Президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором Государственно-правового отдела.

В 2019 - 2021 годы - руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы.

С мая 2021 был первым заместителем Главного военного прокурора.

Классный чин - полковник юстиции.

Награжден орденом «Құрмет» (2015 г.).