Назначен главный тренер сборной Казахстана по регби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Объявлено имя нового главного тренера мужской команды Казахстана по регби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Им стал Евгений Зуев, с 2020 возглавлявший клуб «Владивостокские тигры» (Владивосток). Специалист уже приступил к своим обязанностям.

Е. Зуев уже руководил национальной командой. Пост главного тренера он занимал в период с 2008 по 2011 годы. Под его руководством Казахстан занимал второе место в Кубке пяти наций, а также был четвертым на чемпионате Азии.