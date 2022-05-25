Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Назначен главный тренер команды Казахстана по таеквондо
25 Мая 2022 17:17

Назначен главный тренер команды Казахстана по таеквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У команды Казахстана по таеквондо назначен новый главный тренер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Батырбек Есдавлетов стал главным тренером национальной команды. Серик Палмагамбетов назначен государственным тренером.

Б.Есдавлетов ранее занимал должность старшего тренера сборной Казахстана по таеквондо. Он является мастером спорта международного класса, чемпион Республики Казахстан и обладатель Кубка Республики Казахстан 1997-2007 гг., победитель летней спартакиады, призер чемпионата Азии и ряда международных турниров.


Читайте также
Сменился завотделом военной безопасности и обороны Совбеза РК
Адлет Тойбаев назначен председателем Комитета науки Минобразования РК
Сформированы все пары четвертьфиналов ЧМ-2022 по хоккею
Теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на «Ролан Гаррос»
Нового акима Тимирязевского района назначили в СКО
Геннадий Головкин объявил о третьем бое с «Канело»
Аллея спорта появилась в Караганде
Теннисист Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Италии

Лента новостей

Архив