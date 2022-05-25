25 Мая 2022 17:17

Назначен главный тренер команды Казахстана по таеквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У команды Казахстана по таеквондо назначен новый главный тренер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Батырбек Есдавлетов стал главным тренером национальной команды. Серик Палмагамбетов назначен государственным тренером.

Б.Есдавлетов ранее занимал должность старшего тренера сборной Казахстана по таеквондо. Он является мастером спорта международного класса, чемпион Республики Казахстан и обладатель Кубка Республики Казахстан 1997-2007 гг., победитель летней спартакиады, призер чемпионата Азии и ряда международных турниров.