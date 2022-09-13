Назначен главный тренер ФК «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На должность главного тренера основной команды «Астаны» назначен Григорий Бабаян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Казахстанский специалист ранее уже работал в столичном клубе с 2012 по 2019 годы в качестве ассистента и главного тренера команды.

Вместе с Григорием Бабаяном «Астана» становилась пятикратным чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка страны, пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также добилась выхода в 1/16 финала европейского турнира.

В сезоне-2021/22 входил в тренерский штаб московского ЦСКА.





Фото: instagram.com/fca.astana











