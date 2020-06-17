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Назначен  главный тренер «Барыса»

17 Июня 2020 14:48
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Назначен  главный тренер «Барыса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым главным тренером «Барыса» официально назначен Юрий Михайлис. Контракт с клубом подписан на 1 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

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Юрий Владимирович Михайлис родился в 1969 году в Караганде. Игровую карьеру провёл на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работает в системе ХК «Барыс» уже 13 лет. Тренировал команды»Барыс-2», «Снежные Барсы», «Номад».
В 2017-м году «Номад» под руководством Юрия Михайлиса стал чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18.
В минувшем сезоне Юрий Михайлис провёл с «Номадом» дебютную кампанию в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги.
Кроме того, Ю. Михайлис обладает успешным опытом работы со сборными командами Казахстана. В качестве члена тренерского штаба Михайлис приводил казахстанские сборные к наградам юношеских, молодёжных и взрослых чемпионатов мира, а также Универсиады (2017 и 2019) и Азиатских игр.
В новом сезоне «Барыс» решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Ю. Михайлис работает в структуре «Барыса» с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет сформирован и обнародован позднее.


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#Спорт   #Назначения  
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