Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:43
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:51
-
-
-
Назначен главный строитель Усть-Каменогорска
31 Октября 2019 10:50
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске должность руководителя городского отдела строительства получил Дидар Кенесбаев, ранее работавший заместителем руководителя этого отдела, передает YK-news.kz.
Новости по темеМанас Уринбасаров назначен заместителем генерального директора РГП «Казгидромет» Арын Орсариев и Олжас Худайбергенов получили руководящие должности в Фонде науки Назначен и.о. руководителя нацкомпании «Kazakh Tourism»
Кенесбаев Дидар Мухтарбекович — уроженец Восточно-Казахстанской области. Начал свою трудовую деятельность в 2006 году в качестве бетонщика. Работал мастером, затем начальником строительного участка, был заместителем директора по производству строительной компании.
В 2014 году поступил на государственную службу в управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Институт внешнеполитических исследований создали при МИД РК
- В ВКО пациента с раком почки впервые прооперировали с применением робота
- Более 30 краж в 17 населенных пунктах одного района совершила группа воров в ВКО
- У футбольного клуба «Каспий» сменился руководитель
- На дорогах ВКО вновь появились полицейские машины-муляжи
- Насильник надругался над семилетней дочерью и повесился в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047