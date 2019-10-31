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Назначен главный строитель Усть-Каменогорска

31 Октября 2019 10:50
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Назначен главный строитель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске должность руководителя городского отдела строительства получил Дидар Кенесбаев, ранее работавший заместителем руководителя этого отдела, передает YK-news.kz.

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Кенесбаев Дидар Мухтарбекович — уроженец Восточно-Казахстанской области. Начал свою трудовую деятельность в 2006 году в качестве бетонщика. Работал мастером, затем начальником строительного участка, был заместителем директора по производству строительной компании.

В 2014 году поступил на государственную службу в управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Назначения,
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