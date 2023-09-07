Назначен глава управления физкультуры и спорта Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Ерболат Сарабеков назначен руководителем управления физической культуры и спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ерболат Сарабеков 1985 года рождения. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Компьютерные системы управления и обработки информации», в 2013 году - Алматинский университет непрерывного образования по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом аппарата акима города Есик.

В разные годы работал на должностях ведущего специалиста отдела образования Енбекшиказахского района, ведущего специалиста, руководителя отдела физической культуры и спорта Енбекшиказахского района, главного специалиста, руководителя отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Енбекшиказахского района.

С 20 февраля 2023 года занимал должность руководителя отдела олимпийских видов спорта и спортивных резервов управления физической культуры и спорта Алматинской области.