Назначен глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы возглавил Евгений Пак, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Евгений Пак, сообщает акимат Алматы.
Евгений Пак родился в 1986 году в Восточно-Казахстанской области. Имеет несколько высших образований.
Трудовую деятельность начал в энергетической отрасли старшим специалистом Службы автоматизированных систем энергорынка АО «KEGOK». В разные годы занимал руководящие посты в группе компаний АО «НАК «Казатомпром».
В 2020 году работал заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы. С октября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
- Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе
- Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
- Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб
- Коронавирус: Нагрузка на Телемедицинский центр Алматы возросла в четыре раза
- 60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
- На 41 пассажира без масок в общественном транспорте составили адмпротоколы в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана