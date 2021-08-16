Назначен глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы возглавил Евгений Пак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Евгений Пак, сообщает акимат Алматы.

Евгений Пак родился в 1986 году в Восточно-Казахстанской области. Имеет несколько высших образований.

Трудовую деятельность начал в энергетической отрасли старшим специалистом Службы автоматизированных систем энергорынка АО «KEGOK». В разные годы занимал руководящие посты в группе компаний АО «НАК «Казатомпром».

В 2020 году работал заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы. С октября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».