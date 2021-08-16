+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

16 Августа 2021 17:53
Поделиться:
Назначен глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы возглавил Евгений Пак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб Коронавирус: Нагрузка на Телемедицинский центр Алматы возросла в четыре раза 60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы

Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Евгений Пак, сообщает акимат Алматы.

Евгений Пак родился в 1986 году в Восточно-Казахстанской области. Имеет несколько высших образований.

Трудовую деятельность начал в энергетической отрасли старшим специалистом Службы автоматизированных систем энергорынка АО «KEGOK». В разные годы занимал руководящие посты в группе компаний АО «НАК «Казатомпром».

В 2020 году работал заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы. С октября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб
Коронавирус: Нагрузка на Телемедицинский центр Алматы возросла в четыре раза
60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
Популярное
1 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
2 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
3 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
4 Град обрушился на Алматы
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Читайте также
60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
На 41 пассажира без масок в общественном транспорте составили адмпротоколы в Алматы
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Град обрушился на Алматы
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив