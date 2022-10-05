Назначен глава управления энергетики и ЖКХ Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абайской области назначен Болат Абдралиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Болат Тансыкбаевич свой трудовой путь начал в 1996 году машинистом по обслуживанию вагоноопрокидывающего устройства в ЖФ ТОО «Казфосфат».

В 2003-2006 годах – старший диспетчер завода, заместитель начальника цеха.

С 2016 занимал руководящие должности в квазигосударственном секторе.