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    13:25, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен глава управления энергетики и ЖКХ Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абайской области назначен Болат Абдралиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Болат Тансыкбаевич свой трудовой путь начал в 1996 году машинистом по обслуживанию вагоноопрокидывающего устройства в ЖФ ТОО «Казфосфат».

    В 2003-2006 годах – старший диспетчер завода, заместитель начальника цеха.

    С 2016 занимал руководящие должности в квазигосударственном секторе.


    Теги:
    Акимат Назначения Абайская область
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