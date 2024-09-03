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    05:55, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Назначен глава департамента Судебной администрации по Мангистауской области

    Ержан Ерсаинов
    Фото: Верховный суд РК

    Заместитель руководителя Судебной администрации Жантемир Шакиев представил судьям и коллективам судов области руководителя департамента СА по Мангистауской области – Ержана Ерсаинова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

    В мероприятии принял участие председатель областного суда Ербол Рахымбеков.

    Ж.Шакиев отметил многолетний опыт работы Е.Ерсаинова в государственной службе, в том числе в сфере судебного администрирования.

    Спикер пожелал назначенному руководителю успехов в работе, обозначил ряд задач для повышения качества организации работы судов Мангистауской области.

    Е.Ерсаинов родился в 1979 году в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова.

    С 2002 г. работал на разных руководящих должностях центральных и местных исполнительных органах.

    2016 - 2018 г.г. - заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан.

    До назначения работал в коммерческом секторе.

    Теги:
    Кадровые назначения Верховный суд Назначения Суды
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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