Назначен глава департамента Судебной администрации по Мангистауской области

Заместитель руководителя Судебной администрации Жантемир Шакиев представил судьям и коллективам судов области руководителя департамента СА по Мангистауской области – Ержана Ерсаинова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

В мероприятии принял участие председатель областного суда Ербол Рахымбеков.

Ж.Шакиев отметил многолетний опыт работы Е.Ерсаинова в государственной службе, в том числе в сфере судебного администрирования.

Спикер пожелал назначенному руководителю успехов в работе, обозначил ряд задач для повышения качества организации работы судов Мангистауской области.

Е.Ерсаинов родился в 1979 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова.

С 2002 г. работал на разных руководящих должностях центральных и местных исполнительных органах.

2016 - 2018 г.г. - заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан.

До назначения работал в коммерческом секторе.