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Назначен глава департамента Комитета по защите прав потребителей по Кызылординской области

14 Октября 2019 16:56
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Назначен глава департамента Комитета по защите прав потребителей по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Сулейменов Еркасым Жайбергенович назначен руководителем департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Родился в 1963 году. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата и Казахский институт экономики и права.

Трудовую деятельность начал рабочим в тресте «Кызылордаремводстрой». В разные годы занимал ответственные руководящие должности в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С августа 2017 года до нового назначения работал начальником отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Назначения,
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