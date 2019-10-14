Назначен глава департамента Комитета по защите прав потребителей по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Сулейменов Еркасым Жайбергенович назначен руководителем департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Родился в 1963 году. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата и Казахский институт экономики и права.

Трудовую деятельность начал рабочим в тресте «Кызылордаремводстрой». В разные годы занимал ответственные руководящие должности в Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С августа 2017 года до нового назначения работал начальником отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.