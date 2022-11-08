Назначен гендиректор футбольного клуба «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Арслан Беспаев назначен генеральным директором футбольного клуба «Астана», передает МИА «Казинформ».

«Ранее Арслан Беспаев работал в структурных подразделениях «КазМунайГаза», управлении финансов города Алматы и аппарате акима Западно-Казахстанской области. С 2019 года по март 2022-го занимал руководящую должность в одном из департаментов «Астаны», - сообщила в Instagram пресс-службу клуба.





Фото: instagram.com/fca.astana







