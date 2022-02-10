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Назначен директор столичного театра имени Калибека Куанышбаева

10 Февраля 2022 19:21
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Назначен директор столичного театра имени Калибека Куанышбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня приказом министра культуры и спорта РК Айболат Жаудыр назначен директором Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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Айболат Жаудыр родился в 1978 году. В 1995 году окончил Казахскую школу – лицей-интернат № 11 имени С. Сейфуллина г. Уральска. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова по специальности «Менеджмент и управление театральным коллективом», Карагандинский экономический университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999-2000 годах редактором телеканала «ТДК-42» города Уральска. В 2000 году работал администратором казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева г. Астаны, с 2005 года-главным администратором. С 2006 года работал заместителем директора по зрителю, с 2012 года - первым заместителем директора театра, с апреля по ноябрь 2013 года - директором Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

2013-2016 годы - директор Молодежного театра акимата города Астаны. 2016-2019 годы - директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева акимата города Нур-Султана.

С 2019 года работал директором Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького акимата города Нур-Султана.



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#Нур-Султан   #Культура   #Минкультуры   #Назначения  
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