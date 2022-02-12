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Назначен директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая

12 Февраля 2022 08:42
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Назначен директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Бокебаев Нурбакыт Абдигалиевич назначен директором Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

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Нурбакыт Абдыгалиевич Бокебаев родился в 1963 году. Окончил Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова, Казахскую Национальную академию искусств им.Т. Жургенова, юридический факультет университета им. Д. А. Кунаева. По окончании Казахского национального университета им. Аль-Фараби является магистром гуманитарных наук по специальности «Культурология», доктором философии по специальности «Культурология».

1991-1993 годы-администратор, руководитель концертных коллективов «Казахконцерт»;

1993-1996 гг.-главный специалист Министерства культуры РК;

1996-1998 гг.-преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова и Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова;

1998-2000 годы-проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова;

2000-2004 годы-начальник отдела внутренней политики Бостандыкского района города Алматы;

2004-2005 годы-заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана;

2005-2008 годы-начальник отдела Департамента внутренней политики города Алматы;

С февраля по август 2008 года заведующий организационно-партийной работой Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан»;

С сентября 2008 года по 2010 год начальник управления искусств Министерства культуры и информации РК;

2010-2012 годы-заместитель директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова;

2012-2016 годы-первый заместитель директора Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая;

С 2016 года директор КГКП «Казахский государственный цирк».


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#Алматы   #Культура   #Минкультуры   #Назначения   #Даурен Абаев  
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