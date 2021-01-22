Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Назначен директор Института общественной политики партии «Nur Otan»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Января 2021, 12:43
Назначен директор Института общественной политики партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором Института общественной политики «Nur Otan» стала Мадина Нургалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии со социально-политической повесткой.

По его словам, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать, насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.

Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

До назначения была руководителем Отдела социологических исследований КИСИ.

Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Политология», в 2008 году - аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.

Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.


Нур Отан   Назначения   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре