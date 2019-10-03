Назначен директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Асхат Маемиров назначен директором Государственного академического казахского музыкально-драматического театр им. К. Куанышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации театров Казахстана.

Асхат Маемиров – заслуженный деятель Казахстана, доктор философии (PhD), обладатель стипендии «Болашак». Выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В 2008 году обучался в Университете Сорбонна-3, прошел стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства во Франции. В 2010 году защитил степень магистра театрального искусства в Российской академии театрального искусства ГИТИС.

Трудовую деятельность начал режиссером Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра, был заведующим отделением «Актерское искусство» Уральского музыкального колледжа имени Курмангазы, деканом факультета «Театральное искусство» Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, доцентом кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» Казахского национального университета искусств.

Входит в число современных арт-менеджеров отечественной культуры, руководил ведущими организациями культуры и искусства – АО «Фонд духовного развития Казахстана», АО «Қазақ әуендері».

В 2017 году возглавил одну из крупнейших музыкальных организаций Казахстана – Государственную концертную организацию «Қазақконцерт». Являлся художественным руководителем нового столичного театра «Астана Мюзикл» и вице-президентом Ассоциации театров Казахстана.

Творческая деятельность Асхата Маемирова тесно связана с театральным искусством. Он выступил режиссером-постановщиком таких спектаклей, как «Черная бурка» (Г.Хугаев) в ТЮЗе имени Г.Мусрепова, «С любимыми не расствайтесь» (А.Володин), «Отец и сын» (Б.Беделхан) в театре им. Ауэзова, а также казахстанских мюзиклов «Ромео и Джульетта» (Ж.Пресгурвик), «Кыз Жибек» (Е.Брусиловский), «Астана» (Б.Гафу, А. Оренбургский).