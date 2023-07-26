Назначен директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Джартыбаев Серик Тлеуханович назначен директором департамента технического и профессионального образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Серик Джартыбаев родился в 1981 году в области Абай.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Университет Лидса (University of Leeds) в Великобритании.

Трудовую деятельность начал в 2003 году учителем истории и географии Розовской средней школы Павлодарского района Павлодарской области.

2004-2008 гг. – преподаватель общественных дисциплин, заместитель директора по воспитательной работе в Красноармейском аграрно-техническом колледже Павлодарского района.

2008-2010 гг. – директор Чернорецкой общеобразовательной школы №1 Павлодарского района.

2010-2011 гг. – директор Ефремовской общеобразовательной школы Павлодарского района.

2011-2016 гг. – директор Красноармейского аграрно-технического колледжа.

2012-2014 гг. – депутат Павлодарского районного маслихата.

2016-2017 гг. – начальник управления анализа и коммуникаций в Kasipkor Holding в Астане.

2017-2018 гг. – директор колледжа ПГУ им. С. Торайгырова в г. Павлодаре.

2018-2020 гг. – руководитель Высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis» Павлодарского района.

С 2021 года – депутат маслихата Павлодарской области.

С октября 2020 года по настоящее время занимал должность директора Колледжа информационных технологий в г. Павлодаре.