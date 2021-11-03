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    19:05, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Назначен директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олжас Беркінбаев назначен директором департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Олжас Беркінбаев родился в 1991 году. Образование высшее. Выпускник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КГУ им. Коркыт Ата по специальностям история и правоведение. Магистр социальных наук в области политологии.

    Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве корреспондента газеты «Сақшы» МВД РК. 2013-2015 гг. работал помощником президента, ведущим специалистом в Центре военных стратегических исследований, пресс-секретарем столичного филиала партии Nur Otan.

    В 2016 году по итогам республиканского конкурса, проведенного АО «Казконтент», был назначен руководителем проекта National Digital History of Kazakhstan. До 2018 года он был главным редактором проекта, а позже совмещал руководство «Литературного портала».

    В 2019-2021 годах был старшим экспертом Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, директором медиахолдинга Saryarqa Aqparat Карагандинского областного акимата. Работу на государственной службе начал в должности 3-го секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» и первой национальной премии «Үркер» в области журналистики, конкурсов Nur Sunqar – 2021. Проходил стажировки в Болгарии и России.

    Его научные и публицистические работы по различным темам были опубликованы в ряде отечественных изданий, а также в Южной Корее, Украине и России. Руководил проектом «Қиырдағы қазақтар», который включен в Постановление Правительства об утверждении Плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы и участвовал в создании документального фильма, охватывающего восемь стран.

    Вел авторскую программу на каналах «Хабар 24» и «Хабар».

    Женат.


    Теги:
    Назначения Минэкологии
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