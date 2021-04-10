Назначен директор Центрального госархива РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором республиканского Республиканского государственного учреждения «Центральный государственный архив» Министерства культуры и спорта РК назначен Сабит Камытбекович Шильдебай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сабит Шильдебай родился 27 апреля 1977 года. По образованию историк, кандидат исторических наук (2001 год). В 1998 г с отличием окончил Алматинский государственный университет им. Абая (исторический факультет); в 1998-2001 гг. учился в аспирантуре АЛГУ им. Абая.

1998-1999 гг. - учитель средней школы № 163 г. Алматы;

1999-2001 гг. - учитель гимназии № 12 г. Алматы;

2000-2003 гг. - ответственный секретарь журнала «Жас Түркістан» ;

В 2002 году - ведущий специалист отдела контроля и документационного обеспечения административного департамента КазНТУ им. К. И. Сатпаева;

2002-2006 гг. - старший преподаватель кафедры общественных дисциплин и ответственный секретарь объединения «Мемлекеттік тіл» КазНТУ им. К. И. Сатпаева;

2006-2008 гг. - и. о. доцента кафедры общественных дисциплин КазНТУ им. К. И. Сатпаева;

2008-2011 гг. - доцент кафедры «Отечественная история» КазНПУ им. Абая (без ученого звания) и ученый секретарь исторического факультета;

2011-2014 гг. - заместитель директора по воспитательной и научной работе Института магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая, ответственный секретарь приемной комиссии;

С сентября 2014 года - декан университета «Алматы» ;

С июня 2015 года по октябрь 2017 года - ректор университета «Алматы» ;

С октября 2017 г. по июнь 2018 г. - директор ГБПОУ КазНПУ им. Абая;

С июля 2018 г. по август 2018 г. - директор департамента воспитательной и молодежной политики КазНПУ им. Абая;

С августа 2018 г. по декабрь 2018 г. - советник ректора университета «Алматы»;

С мая 2019 г. - заведующий отделом «История Казахстана ХХ века» Института истории и этнологии им.Ч. Ч. Валиханова.

Двукратный обладатель научной стипендии МОН РК для талантливых молодых ученых (2002-2004, 2010-2012 гг.)). Лауреат премии им. М. Ауэзова (2003 г.). Лауреат премии Союза молодежи РК «Серпер» (2010 г.). Автор 1 монографии, 1 учебного пособия, 3 научных сборников и более 150 научных трудов. Имеет более 150 статей публицистического, публицистического, исследовательского и политического характера, которые опубликованы в СМИ РК.