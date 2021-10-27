Назначен аким Железинского района Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Железинский район Павлодарской области возглавил Айтуган Шайхимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Канат Кашкиров освобождён от занимаемой должности. Руководить Железинским районом теперь будет Айтуган Шайхимов, который ранее был секретарем маслихата Павлодарского района», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким области Абылкаир Скаков поблагодарил Каната Кашкирова, возглавлявшего Железинский район на протяжении четырёх лет, и пожелал ему успехов в дальнейшем. После глава региона представил активу района нового руководителя, кандидатуру которого ранее поддержали депутаты районного маслихата. Он сразу же поставил перед Айтуганом Шайхимовым первоочередные задачи.

«Эффективным показателем развития агропромышленного комплекса является высокий уровень переработки сельхозпродукции, - сказал А. Скаков. - Здесь необходимо привлекать новые инвестиции, работать с действующими аграриями и внедрять новые технологии переработки. Кроме того, учитывая возможности реки Иртыш, мы должны работать с орошаемым земледелием, вводя в оборот неиспользуемые земли; в том числе благодаря этому потенциалу в этом году в Павлодарской области впервые за 30 лет Независимости собрали более 1 миллиона тонн зерновых культур - это плюс 28% к прошлогоднему показателю».

Абылкаир Скаков напомнил о необходимости развития человеческого капитала. Для этого в районе должны будут акцентироваться на всех направлениях в сфере образования: дополнительное, инклюзивное, техническое и профессиональное образование, отметили в ведомстве. Помимо этого, новому руководителю нужно будет вплотную заняться популяризацией и развитием спорта. Глава региона поручил использовать потенциал программы подушевого финансирования и активнее развивать спортивную инфраструктуру.

Во время встречи с активом района аким Павлодарской области также поздравил главу Башмачинского сельского округа Меруерт Мадагулову, которая заняла третье место в республиканском конкурсе «Лучший сельский аким».

Айтуган Шайхимов родился в 1980 году в Железинском районе, окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Учитель казахского языка и литературы» и Инновационный Евразийский университет по специальности «Государственное и местное управление.

Трудовую деятельность начал в 1998 году учителем в Енбекшинской школе Железинского района. Был заместителем директора этого учебного заведения. С 2004 по 2007 годы - редактор, старший редактор областного филиала АО РТРК «Қазақстан - Павлодар».

С 2007 по 2009 годы работал в аппарате акима Павлодарской области и руководил пресс-службой главы региона. С 2009 по 2010 годы был заместителем директора центра аналитической информации при управлении внутренней политики Павлодарской области. С 2010 по 2012 годы - заместитель акима по социальным вопросам Майского района. С 2012 по 2017 годы руководил аппаратом маслихата Павлодарской области. В апреле 2017 года был избран секретарем Павлодарского районного маслихата.