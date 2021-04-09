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    12:49, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен аким Зерендинского района Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Зерендинского района Акмолинской области назначен Асен Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Асен Дулатович Жаксылыков родился 3 июля 1980 года в селе Баррикады Чистопольского района. Окончил в 2005 году юридическую академию «Фемида» по специальности «Юрист». Депутат Кокшетауского городского маслихата V созыва, Акмолинского областного маслихата VI, VII созывов.

    Трудовую деятельность начал в 1999 году заместителем директора ТОО «Молоко» города Кокшетау. Был главным инженером ТОО «Гормолзавод» города Кокшетау, а с 2005 года возглавил это предприятие.

    По совместительству с июля 2020 года по январь 2021 исполнял обязанности секретаря Акмолинского областного маслихата. С марта 2017 года по апрель 2021 года был также председателем регионального совета Палаты предпринимателей Акмолинской области.


    Теги:
    Назначения Акимат Акмолинская область
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