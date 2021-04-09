Назначен аким Зерендинского района Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Зерендинского района Акмолинской области назначен Асен Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асен Дулатович Жаксылыков родился 3 июля 1980 года в селе Баррикады Чистопольского района. Окончил в 2005 году юридическую академию «Фемида» по специальности «Юрист». Депутат Кокшетауского городского маслихата V созыва, Акмолинского областного маслихата VI, VII созывов.

Трудовую деятельность начал в 1999 году заместителем директора ТОО «Молоко» города Кокшетау. Был главным инженером ТОО «Гормолзавод» города Кокшетау, а с 2005 года возглавил это предприятие.

По совместительству с июля 2020 года по январь 2021 исполнял обязанности секретаря Акмолинского областного маслихата. С марта 2017 года по апрель 2021 года был также председателем регионального совета Палаты предпринимателей Акмолинской области.