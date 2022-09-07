Назначен аким Зайсанского района ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Зайсанский район и представил его нового руководителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Сегодня с рабочим визитом посетил Зайсанский район, который на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся. По согласованию с депутатами представил нового акима района Дулата Кажанова. Он - уроженец Зайсана, начинал работать именно здесь, имеет хороший опыт управленческой работы. Перед ним сейчас стоит ряд задач, это и строительство, и благоустройство и, несомненно, водо- и газообеспечение», - сообщил Д. Ахметов.

До назначения на этот пост Дулат Кажанов занимал должность акима Курчумского района.