Назначен аким Тупкараганского района Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Тупкараганского маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с администрацией Президента РК. Новым кандидатом на пост акима стал Рахат Елтизаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рахат Елтизаров окончил университет «Дуние» в Актобе по специальности «правоведение», а также «разработка нефтяных и газовых месторождений», инженер.

В 2005-2007 годах работал специалистом и главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области

В 2007-2010 годах - заместитель директора департамента внутренней политики Мангистауской области, заместитель начальника управления внутренней политики Мангистауской области.

2010-2015 - заместитель акима города Актау.

2015-2016 - директор ГКП на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная система водоснабжения» областного управления сельского хозяйства.

В 2016-2018 - руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель по Мангистауской области.

С ноября 2018 года по настоящее время аким Мунайлинского района.

Депутаты поддержали кандидатуру предложенную акимом области.

Нурлан Ногаев дал Рахату Елтизарову ряд конкретных поручений, касающихся социально - экономического развития района.